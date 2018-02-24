انخفاض في المعادن الرئيسية وعلى رائسها النحاس والزنك بسبب أرتفاع الدولار

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انخفض النحاس والزنك والمعادن الرئيسية الاخرى يوم الجمعة حيث توجه المستثمرون الى الارباح حيث ارتفع الدولار وسط عدم اليقين بشأن الطلب فى اكبر مستهلك للمعادن فى الصين، وارتفع النحاس بنسبة 8 في المئة في وقت سابق من هذا الشهر في ارتفاع أدى إلى ارتفاع المعدن إلى أعلى مستوى له في شهر واحد من 725.25 $ للطن يوم الجمعة الماضي.

لكن بعض المحللين يقولون إن الأسعار تجاوزت أساسيات العرض والطلب حيث تشير مستويات الأسهم القياسية إلى وجود فائض في العرض، وانخفضت العقود الآجلة للنحاس القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للاوراق المالية بنسبة 0.9 في المئة عند 7.95 دولار الى 95 دولار للطن بعد مكاسب محدودة في الجلسة السابقة.

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وانخفض الزنك بنسبة 0.8 فى المائة ليغلق عند 3000 دولار و 503 دولار للطن. ارتفعت اسعار اسهم الزنك فى بورصة شانغهاى للاوراق المالية 12 فى المائة هذا الاسبوع لتصل الى 114887 طنا.

وكان سهم “ألومينوم” الخاسر الأكبر، حيث انخفض بنسبة 2.1٪ ليصل إلى 2140 دولارا للطن. وانخفض سعر النيكل بنسبة 0.5 فى المائة ليصل الى 13.765 دولار للطن بينما فقد الرصاص 0.6 فى المائة ليصل الى 2531 دولار للطن بينما ارتفع القصدير 0.4 فى المائة ليصل الى 21.650 دولار للطن.

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