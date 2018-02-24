شركات السياحة: قرار فرض رسوم على العمرة الثانية بقيمة 2000 ريال قرار “ظالم”

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تابع موقع مصر 365 تعليق عضو غرفة شركات السياحة “أيمن عبدالمنعم” عن قرار بفرض رسوم تصل إلى ألفين ريال سعودي على العمرة الثانية حيث صرح قائلاً “أن هذا القرار يعد ظالم وأدى إلى حالة من الارتباك بين الجميع سواء كانوا مواطنين أو كانوا شركات سياحية بسبب صدور هذا القرار بشكل مفاجئ”.

وأكد أيمن عبدالمنعم أن هذا القرار يعد عبء شديد على كاهل المواطن المصري البسيط، وأوضح أن تطبيق هذا القرار سوف ينتج عنه العديد من المشاكل داخل قطاع السياحة الدينية إلى جانب أنه سوف يؤثر بالسلب على الخدمة التي سوف يتم تقديمها إلى المواطن المصري، وسوف يؤدي إلى تكبد شركات السياحية الدينية العديد من الخسائر، إلى جانب الضرر الواقع بشكل فعلي على المواطن بشكل عام.

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وطالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة أن تنظر الدولة المصرية إلى العمرة على أنها لا تعد من الرحلات الترفيهية ولكنها تعد مقدسة” ولها أهمية قصوى للمواطن البسيط، وأوضح أن هذا القرار سوف يؤدي إلى التمييز بين المواطنين حيث أنه لن يتم توقيع أي رسوم إضافية على مكرر السفر إلى أي دولة.

وأضاف أن هناك المئات من المواطنين في الدولة المصرية سحبوا طلبت سفرهم من أجل أداء العمرة لعدم مناسبة هذا المبلغ الذي يعد مبلغ كبير مع أنهم قد قاموا بتحديد ميزانية السفر من أجل أداء مناسك العمرة.

وأضافت وزيرة السياحة الدكتور “رانيا المشاط” قائلة” قد تم اعتماد جميع الضوابط والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة للعام الجاري 2018، والتي تقدمت به اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات مناسبك العمرة أول شهر مارس القادم”.

وأكدت الوزير على أن الضوابط والإجراءات المنظمة لفريضة العمرة لهذا العام بأنه قد تم مد فترة موسم العمرة لمدة 4 أشهر ابتداءً من شهر جمادي الثاني إلى شهر شعبان ورمضان القادمين، وأضافت أنه قد تم تحديد الحد الأقصى لإجمالي التأشيرات المستهدفة لتنفيذها خلال الموسم الحالي وهي خمسمائة ألف تأشيرة، وسوف يتم تنفيذ عشرين في المئة منها خلال شهر رمضان القادم.

وأكدت وزيرة السياحة أن الضوابط قد منح الأولوية إلى المواطنين المصريين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، وخصوصاً بعد تحديد سقف عدد المعتمرين خلال الموسم الأول على أن يتم تحصيل ما يعادل ألفين ريال لمن سبق له أداء العمرة خلال المواسم السابقة بحد أقصى 3 سنوات مضت.

وأضافت الوزيرة أنه سوف يتم إضافة قيمة خمسين في المئة من المبلغ أي ما يعادل ألف ريال سعودي للمعتمر الذي قام بأداء العمرة أكثر من مرة خلال الموسم الواحد، وسوف يتم العمل على سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن المصري في حساب خاص في البنك المركزي المصري.

وأكدت وزيرة السياحة أن تلك الإجراءات والرسوم سوف يستثنى منها أسر المصابين والشهداء حتى الدرجة الثانية من أفراد وضباط القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية، وكذلك المواطنين من أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات المتطرفة الإرهابية، كما يستثنى منها الأطفال والمحارم أقل من 12 سنة، ومشرفي برامج العمرة الذين تم تسجيلهم في وزارة السياحة.

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