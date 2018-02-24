توقعات بتراجع معدلات التضخم إلى 12% بنهاية العام الجاري

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أكدت الدكتورة “هالة السعيد” والتي تشغل منصب وزيرة التخطيط، أن مصر استطاعت أن تنجح في خفض معدلات التضخم ليصل إلى 17% مؤكدة على أن هذه النسبة تدل على اتخاذ الطريق الصحيح للإصلاح الإقتصادي، وذلك وسط العديد من التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية مع مشكلة البطالة، ونجاحها الواضح في حل الأزمة وخفض معدلاتها.

كما أكدت أن معدلات النمو الاقتصادي هي إتحاد من جميع قطاعات الدولة وليس قطاع واحد فقط، وكان هذا خلال اجتماعها بوفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة “طارق توفيق”.

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كما أكدت أن التقرير الصادر عن البنك المركزي قد توقع انخفاض معدلات التضخم ليصل إلى 12% في نهاية العام الحالي، أما عن معدل البطالة أكدت التقارير خفض معدل البطالة من 12.6% ليصل إلى 11.3% في عام واحد، وأن الوزارة تسعى بكل جهدها أن تطور من الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تحرص على مشاركة المجتمع المدني و القطاع الخاص في وضع الخطط المناسبة لهم، وفي شهر يوليو القادم سوف تصدر الوزارة تقريراً يتضمن ما تم إنجازه في ملف التنمية المستدامة، والمعروف بإسم “رؤية مصر 2030”.

ومن جانب آخر تابعت وزارة التخطيط سلسلة جلسات الحوار المجتمعي بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول “2018-2019″، “2021-2022” المنعقد بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من: اللواء “أبو بكر الجندي” والذي يشغل منصب وزير التنمية المحلية، و محافظى الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والغربية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط.

وأشارت الوزيرة أن في الفترة السابقة تم تكثيف العمل على تطوير رؤية مصر 2030، وذلك لأنها تعد وثيقة هامة تحتاج إلى المتابعة الدائمة، مؤكدة على أهمية مشاركة الشباب في هذه الاستراتيجية، وأن قانون التخطيط الموحد قام بتحديث المناقشة بمجلس النواب، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء مما يقرب من شهرين، مؤكدة أن هذا القانون مرتبط بقانون الإدارة المحلية بشكل قوي، والذي من شأنه العمل على التنسيق بين جميع جهات الدولة، وهو أيضاً يعتمد على التخطيط اللامركزي.

كما أشار وزير التنمية المحلية أثناء الإجتماع أن الحكومة المصرية تعمل بجدية فى جميع خطوات الإصلاح، مما يحقق المزيد من التنمية في جميع المجالات، كما قام المحافظون خلال الاجتماع ب استعراض الخطط الاستثمارية التنافسية بكل محافظة، وجميع المطالب التي تزيد من تحقيق النمو الاقتصادى للمحليات.

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