الإسكان: تنفيذ 772 عمارة و485 فيلا و19 برج في العاصمة الإدارية الجديدة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس “عبدالمطلب عمارة” حيث أعلن أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سوف يشهد استكمال لجزء كبير من المشروعات الخاصة في مجال قطاع المرافق إلى جانب قطاع البنية التحتية في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للمشروع خلال العام المالي القادم 2018/ 2019.

وأكد أنه سوف يتم العمل على استكمال تنفيذ “خط الصرف الرئيسي” للمشروع في بعض الخطوط الرئيسية لمياه الشرب والصرف الصحي والري على مساحة تصل إلى أربعين ألف فدان والتي تشمل المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف عبدالمطلب عمارة إلى جانب العمل على استكمال العمل على تنفيذ المياه الاستراتيجية وإقامة خزانات شبكة الري والعمل على بدء تنفيذ المرافق الفرعية لمنطقتي R5 منطقة R7، إلى جانب العمل على إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إنتاجية تصل إلى مائتين وخمسين ألف متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه سوف يتم إقامة المأخذ إلى جانب إقامة الخطوط العكرة والخطوط الناقلة إلى جانب إقامة الروافع ومحطات التقنية بطاقة مياه تصل إلى ثمانمائة ألف متر مكعب يومياً.

وأشار أن مشروعات الإسكان سوف يتم استكمالها بالعمل على تنفيذ ثلاثمائة وواحد وستين عمارة سكنية متميز تتضمن على حوالي عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعين وحدة سكنية في مائتين وستة وأربعين عمارة من الإسكان المتميز تتضمن على سبعة آلاف وثمانين وحدة سكنية، تم تنفذها من جانب إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة.

وأكد على البدء في العمل على إقامة اثنين وتسعين عمارة سكنية أخرى في الإسكان المتميز تتضمن على عدد وحدات سكنية يصل على ألفين وخمسمائة وثمانية وستين وحدة سكنية، على جانب إقامة أربعمائة وخمسة وثمانين فيلا سكنية.

وأكد عبدالمطلب عمارة على إقامة تسعمائة واثنين وخمسين وحدة سكنية في أربعة وستين عمارة في مشروعات الإسكان المختلط سوف يتم العمل على إقامة ألفين وخمسمائة وستين وحدة سكنية في عدد تسع عمارات في “مشروع إسكان الواحة” تتضمن على عدد ثلاثمائة وستين وحدة سكنية إلى جانب العمل على إقامة جراجات خاصة للسيارات تكون متعددة الطوابق.

وأكد على إقامة المباني الخدمية مثل إقامة مبنى للشرطة إلى جانب إقامة مبنى المطافي، والعمل على بدء تنفيذ تسعة عشر برج في منطقة المال والأعمال المركزي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بارتفاعات تتراوح ما بين خمسة وسبعين متر إلى مائتين وخمسة عشر متر إلى جانب إقامة برج الأيقونة ليكون أعلى برج في منطقة الشرق الأوسط على أن يصل ارتفاعه إلى أربعمائة وثمانين متر.

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