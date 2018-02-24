“الصناعة” تعلن بدء مرحلة الإنتاج والتشغيل لمدينة الروبيكي الصناعية للجلود

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الصناعة والتجارة المصرية عن بدء عدد كبير من المدابغ إلى جانب المصانع القائمة في مدينة الروبيكي للجلود لتعد بذلك أول مدينة كاملة متكاملة متخصصة في صناعة الجلود على الواقع.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة المهندس “طارق قابيل” إن إقامة مدينة الروبيكي الجديدة ليس الهدف منها العمل على نقل جميع الصناع من منطقة سور “مجرى العيون” إلى موقع المدينة الجديدة، بل الهدف منها العمل على إقامة أول منطقة لتطوير صناعة الجلود مع مراعاة جميع النواحي الاقتصادية إلى جانب مراعاة النواحي البيئية من أجل إقامة مدينة صناعية متكاملة إلى جانب تخصصها في مجال صناعي معين على الطراز العالمي.

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وأضاف أن معدلات التشغيل الصناعي خلال الفترة الحالية في مدينة الروبيكي الصناعية يسير تبعاً للخطة التي تم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع بداية شهر مارس القادم، على أن يتم الانتهاء من تخصيص إجمالي الوحدات الصناعية الإنتاجية في المرحلة الأولى بمدينة الروبيكي الصناعية والتي تضمن اثنين وثماني مصنع بواقع ثلاثمائة واثنين وعشرين وحدة.

وأكد المهندس طارق قابيل أن الوقت الراهن يتم العمل على نقل حوالي سبعين منشأة صغيرة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي للجلود خلال الفترة الحالية، وأضاف إن إجمالي المصانع التي تقوم على الإنتاج خلال الفترة الحالية تصل إلى خمسة وعشرين مصنع.

وأوضح أن المصانع تتضمن العديد من الأنشطة في مجال دباغة الجلود إلى جانب وجود مدابغ كبيرة ومتوسطة إلى جانب المدابغ الصغيرة مع وجود مخازن للجلود والكيماويات التي تساعد في عمليات الصناعة بالإضافة إلى إقامة المركز التكنولوجي في المدينة.

وأعلن المهندس طارق قابيل على دخول خمسة وعشرين مصنع جديد إلى مرحلة التشغيل الفعلية في نهاية شهر فبراير الجاري، أما فيما يتعلق بموقف أعمال الهدف الجارية في منطقة سور مجرى العيون فقد تم هدم وإزالة جزء يعد كبير من المدابغ التي كانت قائمة في المنطقة بعد أن تم النقل إلى المدينة الصناعية الجديدة، مع ترك المباني التي فضل القاطنين فيها إلى الحصول على تعويضات مالية فقط.

وأكد الوزير على أنه جاء خلال الوقت الراهن العمل على إزالة باقي المباني والمنشآت القائمة في سور مجرى العيون، أما بالنسبة على المنشآت التي لن يتم نقلها فسوف يتم التعامل معها بالشكل القانوني من أجل العمل على ضمان تنفيذ خطة الدولة الهادفة على تطوير وتنمية منطقة مجرى سور العيون.

وأعلن الوزير قائلاً “تم عمل مخطط عام من قبل أحد الشركات الكبرى العالمية والتي تعمل في هذا المجال وسوف يتم مراجعته خلال الفترة الحالية”، وأكد على العمل على إتمام المرحلة الثانية القائمة في مدينة الروبيكي والتي تقدر بحوالي مائة وخمسة وثلاثين ألف متر مربع.

وقد طلب وزير الصناعة والتجارة على ضرورة العمل على إنهاء أعمال المرحلة الثانية قبل شهر أبريل القادم، من أجل العمل على سرعة استيعاب جميع التوسعات المطلوبة من قبل المصانع الراغبة في العمل على إتمام عملية النقل إلى جانب إقامة مصانع للصناعات التكميلية والمغذية لصناعة الجلود ودباغتها.

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