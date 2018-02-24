“مدبولي” يتفقد تشطيبات “وحدات سكن مصر” القائمة بمدينة 6 أكتوبر

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تابع موقع مصر 365 الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” لأولى عينات تشطيب الوحدات السكنية القائمة في مشروع سكن مصر القائم في مدينة السادس من أكتوبر، حيث سوف يتم الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات العمارات السكنية بعد الانتهاء من التشطيبات الداخلية لعدد كبير من الوحدات السكنية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من الملاحظات على تشطيب الوجهات، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتشطيب الداخلي لكل الوحدات السكنية في جميع المدن الجديدة التي يتم فيها تنفيذ مشروع سكن مصر، وأكد على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأشار إلى أهمية مشروعي مشروع دار مصر ومشروع سكن مصر على كونهم علامة مميزة في المدن الجديدة من أجل إقامة وحدات سكنية متميزة لمتوسطي الدخل في الدولة المصرية على مختلف شرائح الطبقة المتوسطة.

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وأعلن وزير الإسكان عن إشادته بالتقدم النسبي في العمل على تنفيذ مشروع سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر والتي سجلت حوالي خمسة وأربعين في المئة بإجمالي عدد وحدات سكنية يصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة وحدة سكنية قد تم تنفيذها، وأكد على ضرورة العمل على رفع نسب التنفيذي في المشروع مثل باقي المدن التي يتم فيها تنفيذ المشروع السكني.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد أعمال مشروع سكن مصر حيث تم تنفيذ أربعين ألف وحدة سكنية في “مشروع الإسكان الاجتماعي” والقائم على مساحة ثمانمائة فدان في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وقد أمر الوزير بسرعة رصف مدخل المشروع السكني إلى جانب رصف عدد من الطرق الداخلية بأول عشرة آلاف وحدة سكنية قد تم تنفيذها إلى جانب العمل على تجهيز المرافق، حيث بدأت العمل على تخصيص الوحدات السكنية والعمل على تسليمها إلى الحاجزين خلال أيام قليلة.

وقام الوزير أيضا خلال جولته التفقدية بزيارة الوحدة الصحية التي قد بدأت الانتهاء من تنفيذها وكذلك تفقد الأسواق التجارية، وتفقد أيضا أعمال الانتهاء من تنفيذ المدرسة والكنيسة والمسجد وكلف بسرعة الانتهاء من إقامة الأعمال الخدمية والعمل على زيادة خدمات مشروع سكن مصر بوجه عام.