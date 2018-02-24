“قابيل” يشارك في احتفالية “بوابة الابتكار” ويؤكد على أهمية دعم المبتكرين

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” على أهمية العمل على تضافر جميع الجهود من أجل دعم المبتكرين في الدولة المصرية والعمل على خلق أفكار جديدة ابتكارية بما يضمن تربية أجيال جديدة قادرة على الابتكار وقادرة عليه التي تعمل تبعاً لتحديات السوق وتلبية احتياجاته.

وأكد الوزير على أهمية العمل على خلق قطاع اقتصادي قوي من الصناعات الصغيرة يتمتع بالقدرة الكبيرة على المنافسة والعمل على تشجيع مبدأ التوظيف الذاتي “ريادة الأعمال” ليتم إدراجه كحل للقضاء على مشاكل البطالة في الدولة المصرية والعمل على تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعي وخلق تعاون مثمر في مجال “ريادة الأعمال وتشجيع الابتكارات” في الدولة المصرية.

Advertisements

وجاء كلمات وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في احتفال بإطلاق المرحلة الثانية “بوابة الابتكار” اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018، واكد الوزير على أن السنوات السابقة قد شهدت العديد من الابتكارات الجديدة التي غزت الأسواق المصرية والتي عملت على تحقيق إيرادات حقيقة لم يتم تحقيقها من قبل كبرى “الشركات العالمية”.

وشدد على أن الابتكار يعد أمر واقع تتنافس فيه العديد من الدول من أجل الحصول على أفضل المبتكرين الذين يتم إعدادهم من الثروات الحقيقية التي تعمل على تحقيق الصدارة والريادة.

وأوضح المهندس طارق قابيل أنه يوجه الدعوة إلى جميع القطاعات والهيئات والجهات إلى جانب المؤسسات الدولية والمحلية من أجل دعم الابتكار وريادة الأعمال، من أجل دعم القطاع الخاص بأفكار ابتكارية شابة لتصبح أكثر نضوجاً للمنافسة في جميع الأسواق التجارية والعالمية.

ووجه وزير الصناعة والتجارة الشكر إلى كل معلم وإلى كل طالب ومدرب وكذلك على كل مشرف ساهم في تلك المسابقة، ووجه الشكر إلى جميع القائمين على هذا العمل من برنامج TVET-II، ووجه التحية إلى جميع الشركاء في ذلك البرنامج من العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جانب العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الوزير أيضا التحية والشكر إلى الاتحاد الأوروبي، واتحاد الغرف التجارية المصري إلى جميع ما ساهم في تحقيق مسابقة بوابة الابتكار، وأكد على ضرورة دعم الابتكار والمبتكرين حيث أنهم هم الثروة الحقيقية لريادة الأعمال.

أقرا المزيد “مدبولي” يتفقد تشطيبات “وحدات سكن مصر” القائمة بمدينة 6 أكتوبر