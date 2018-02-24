برلماني يطالب بإلغاء رسوم ال2000 ريال سعودي لراغبي العمرة

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قدم الدكتور “سعيد حساسين” والذي يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” يطالب فيه استثناء المعتمرين المصريين من الرسوم المفروضة وهي 2000 ريال سعودي، وهو ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، وتم فرض هذه الرسوم على كل من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية.

كما قدم “حساسين” طلب إحاطة إلى الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بعرض الأمر على وزيرة السياحة الدكتورة “رانيا المشاط” وسرعة تدخل الحكومة المصرية لإلغاء هذه الرسوم مثل بعض الدول التي، مشيراً في طلبه أن هذه الرسوم سوف تحرم كثيراً من المصريين من أداء مناسك العمرة، وخاصة الطبقة الوسطى.

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وطالب “حساسين” من وزيرة السياحة أن تحسم هذا الأمر، وأيضاً حل عديد من المشكلات بمجال السياحة ومنها انتخابات الغرف السياحية، وملف العمرة.

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