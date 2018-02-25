علي عيسى: عام 2018 سوف يكون انطلاقة للاستثمارات المصرية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس “علي عيسى” على أن يكون العام الحالي 2018 هو أنطلاق للاستثمار الإنتاجي في الدولة المصرية بناء على ما أعلنت عنه المخططات والبرامج إلى جانب مستى التنسيق القويى بين الوزارات المصرية والجهت المعنية من جانب إلى جانب وجود حزمة من التشريعات والقوانين التي تم إصدارها حديثا الهادف إلى دعم الاستثمارات في مصر.

وأكد علي عيسى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تقوم على تبني خطة اقتصادية حقيقة واضحة تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون والتواصل مع مجتمعات الأعمال في مختلف أنحاء العالم، والعمل على مد جسور الثقة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على نقل صورة تكون موضوعية إلى حالة الشارع الحكومي الاقتصادي، والعمل على تحقيق المقترحات الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تعتمد عليها جميع المجالات الاقتصادية.

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وأعلن “رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين” أنه منذ بداية عام 2011 والي شهد تضارب واضح في جميع القرارات، إلى جانب العمل على تنامي ظاهرة “الأيدي المرتعشة” كما أن الموقف الاقتصادي في الدولة المصرية قد وصلت إلى مرحلة حرجة.

وأوضح علي عيسى إلى أن عام 2016 يعد بداية إلى مرحلة التحول الاقتصادي الحقيقي من خلال التوسع في أعمال البنية التحتية في الموانئ والكهرباء والطرق والعمل على البدء في مشروعات الغاز، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المشروعات التي تعد مشروعات قومية هامة وفي مقدمتها مشروع تنمية “محور قناة السويس” إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان.

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