لجنة الحج والعمرة: لا تراجع عن قرار فرض رسوم إضافية عن من سبق لهم العمرة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو اللجنة العليا للحج والعمرة “أشرف شيحة” اليوم إن القرار الذي تم إصداره بخصوص العمل على فرض رسوم إضافة لمن يريد تكرار العمرة ولم يمضي على أداء أخرى عمرة له ثلاث سنوات جاء بعد دراسة عميقة تم إجرائها من قبل وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري.

وأعلن أن “وزارة السياحة المصرية” لن تتراجع عن ذلك القرار أو تأجل تطبيقه إلا بعد الحصول على موافقة من الحكومة المصرية لأنه ليس قرار فرادي، بل أن رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية قد اعتمدت ذلك القرار يوم الجمعة السابق مع العمل على وضع ضوابط جديدة لموسم أداء العمرة.

Advertisements

وأضاف أشرف شيحة أن الضوابط الجديدة سوف يتم تطبيقها في أول شهر مارس القادم لعام 2018، وقد تم إعطاء الضوابط الجديدة ليتم تطبيقها إلى جانب مراعاة المواطنين في المقام الأول الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وقد تم دفع رسوم إضافة تعادل ألفي ريال سعودي أي ما يعادل عشرة ألف جنيه مصر على من يرغب في أداء فريضة العمرة ولا يسبق على أداء أخر عمرة له ثلاثة سنوات بحسب البيان الصادر عن وزارة السياحة المصرية.

وأضاف أن البيان الصادر عن وزارة السياحة المصرية قد أقر أن يدفع الراغب في أداء أكثر من عمرة في الموسم الواحد مبلغ يقدر بحوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي للمعتمر، وبحسب ما أعلنته رانيا المشاط فإن القرار لن يؤثر على سير موسم العمرة خلال العام الجاري بسبب الإحصاءات والتي أكدت أن نسبة عشرة في المئة من مكرر أداء مناسك العمرة في المواسم العمرة وهي تعد نسبة ضئيلة.

وأعلن أشرف شيحة قائلاً “القرار تم اعتمده تبعاً للرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، واللجنة العليا للحج والعمرة تعمل على الجزء الفني فقط، وليس لها علاقة بالجزء الاقتصادي”، ويأتي هذا القرار الصادر عن وزارة السياحة المصرية في سياق أزمة نقص العملة الصعبة في الدولة المصرية والتي كانت تعاني منها ليتم إطلاق سياسة تعويم الجنيه المصري.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن المملكة العربية السعودية قد قامت بوضع حد أقصى للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية يصل عددهم إلى خمسمائة ألف معتمر مصري، إلى جانب تحديد نسبة ثمانين في المئة من تلك التأشيرات المسموح بها خلال الفترة الأولى من موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان على أن تكون نسبة عشرين في المئة خلال شهر رمضان القادم.

وأشار أشرف شيحة إن القرار في يد الحكومة المصرية إما أن تتركه للتجربة أو أن يتم التراجع عن ذلك القرار خلال موسم العمرة الجاري المقرر أن يبدأ خلال شهر مارس القادم، وأوضح أن توقيت القرار جاء بسبب فتح باب العمرة الشهر القادم.

وأكد أن اللجنة العليا للحج والعمرة قد قامت بمناقشة إمكانيات عدم فتح باب العمرة للعام الجاري بدلاً من الجدل الحالي، ولكن هذا القرار سوف يحرم العديد من المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة ولديهم استعداد للسفر خلال الموسم الجاري.

أقرا المزيد علي عيسى: عام 2018 سوف يكون انطلاقة للاستثمارات المصرية