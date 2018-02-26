البنك التجاري يصدر شهادات بسعر فائدة متغير بنسبة 16 % بحد أدنى 5 آلاف جنيه

منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد
البنك التجاري يصدر شهادات بسعر فائدة متغير بنسبة 16 % بحد أدنى 5 آلاف جنيه
البنك التجاري الدولي

قال مصدر رسمي في البنك التجاري الدولي “CIB” إن البنك قرر يوم الأحد إصدار سعر فائدة متغير بنسبة 16٪ سنويا لمدة 3 سنوات مع دفع العائدات كل ثلاثة أشهر، وأضاف المصدر أن الشهادة متاحة للعملاء من اليوم حتى 27 مارس حيث يكون الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه ومضاعفات ألف جنيه.

يتطلب البنك شراء شهادات للحصول على شهادة ضمان قرض شخصي تصل إلى 90٪ من قيمة الأموال المستثمرة من قبل العميل المستثمر في هذه الشهادات وبسعر فائدة قدره 2.2٪ عند عودة الشهادة وفقا للمصدر .

وقال المصدر إن العميل يحصل على مجموعة من المزايا مع شراء الشهادات بما في ذلك الإعفاء من المصاريف الإدارية للقرض بما يعادل 1.5٪ من القيمة الإجمالية للقرض وإصدار بطاقة ائتمان بدون نفقات في أول عام.

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