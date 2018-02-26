جوجل تطلق رسمياً خدمة Google pay الجديدة لخدمات الدفع الإلكترونية

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تعد خدمات الدفع الإلكتروني والتي تتم عن طريق “بطاقات الدفع” سواء كانت للأفراد أو في مجال قطاع الأعمال، والتي تقوم بسداد المستحقات المالية المترتبة على خدمات الدفع الإلكتروني في أي وقت وفي كل مكان وتتيح العديد من الخيارات.

وتعتبر “بوابة الدفع الإلكتروني” هي واحدة من أضخم القنوات الإلكتروني التكنولوجية في الوقت الراهن التي توفر جهد ووقت العميل، حيث تتيح خاصية الخصم المباشر من الحسابات المالية المصرفية عن طريق البنوك من حسابات الأفراد أو الشركات من خلال خيارات الدفع الإلكترونية، ويعد خيار تسديد رسوم الخدمات متوفر بفضل الشراكات الاقتصادية التي تمت من قبل البنوك العالمية.

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وتتيح العديد من البنوك عن طريق انضمامها إلى خدمات الدفع الإلكتروني مما يمكنها من توفيرها لعملائها عن طريق اختيار خاصية الخصم المباشر من حساباتهم المالية من غير أي رسوم إضافية أو أعباء مادية مع إمكانية الحصول على تقرير مالي إلكتروني للعميل.

وقد قامت شركة جوجل بإطلاق خدمة Google pay الجديدة المتخصصة في نظام الدفع الإلكتروني، وتجمع هذه الخدمة ما بين خدمة Google Wallet، و خدمة Android pay، والتي تمكن المستخدم من الدفع الإلكتروني في المطاعم والمتاجر أو متاجر البيع الإلكترونية مقابل قيمة المشتريات، إلى جانب إمكانية الدفع في المواصلات العامة

وقد أعلنت “روسيا توداي” عن تأكيد شركة جوجل أن خدمة Google pay سوف نكون متوافرة على الأجهزة والهواتف الذكية والتي تعمل على نظام أندرويد إلى جانب توفرها عبر المتصفح chrome.

ويجدر هنا الإشارة أن خدمة Google pay والتي تم إطلاقها من قبل شركة جوجل عام 2015، والتي تشكل منافسة قوية لخدمات Apple pay، وخدمات Samsung pay واللتين قد تم طرحها في وقت سابق على أجهزة سامسونج وأجهزة أبل.

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