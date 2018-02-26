غرفة الأجهزة المنزلية تحذر من ارتفاع كبير بأسعار السلع الكهربائية يصل لـ 70%

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أكد المهندس “حسن مبروك” والذي يشغل منصب نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، على أن يوم الأحد القادم سوف يتم عقد اجتماع بمقر الغرفة، ويعد هذا الإجتماع خطوة أولية من قبل الصناع، قبل أن يصدر قرار من وزير الصناعة “المهندس طارق قابيل” والذي من المقرر أن يصدره في ال25 من شهر مارس القادم، وذلك بعد أن انتهت مدة التأجيل على الصاج المسحوب على البارد، ومعرفة مدى تأثيره بالسلب على الصناعة المحلية، هذا لأن الإنتاج المحلي لا يغطى حاجة السوق.

جدير بالذكر أن المهندس “طارق قابيل” قد أعلن في شهر أغسطس من عام 2017، عن عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن، من الصين وبلجيكا، وهذا جاء من أجل توصيات اللجنة الصادرة والتي من شأنها إجراء تحقيق مكافحة الإغراق، وقد وافقت اللجنة على إنهاء التحقيق من دون فرض رسوم إغراق على واردات الصلب المجلفن، من صلب أو حديد وذلك من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، سواء أكانت مطلية أو مكسورة أم صاج مجلفن سواء من الصين أو بلجيكا.

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كما أكد “مبروك” أن في حالة فرض رسوم إغراق على الصاج المسحوب على البارد، سوف يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع في اسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل: الثلاجات والغسالات، والتكييفات، والبوتاجازات بنسبة قد تصل إلى 70%، عن أسعارها في الوقت الحالي، وهذا سوف يؤثر على المستهلك، ويقلل من تنافسية هذه المنتجات في الأسواق الخارجية.