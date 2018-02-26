“البورصة المصرية” تربح 8,1 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 تباين أداء مؤشرات سوق المال المصري خلال نهاية تعاملات جلسة اليوم الموافق يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند المنطقة الحمراء.

دعمت مشتريات المتعاملين من العرب والمصريين ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 8,1 مليار جنيه مصري، ليتم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 897,561 مليار جنيه مصري، وقد تراجع المؤشر الرئيسي لسوق المال EGX 30 بنسبة 0,09%، ليتم إغلاق التعاملات عن مستوى 15454 نقطة.

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كما ارتفع أيضا مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,11%، ليصعد إلى مستوى 860,5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأوزان أيضا EGX 50 EWI لأنشط خمسين شركة مقيدة في البورصة المصرية من ناحية التداول بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,22%، ليرتفع إلى مستوى 2710,6 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً EGX 100 فقد ارتفع بمقدار 0,27% ليسجل حوالي 2084,6 نقطة، وعلى الرغم من هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة فقد ربح رأس المال السوقي للبورصة قيمة 8,1 مليار جنيه.

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