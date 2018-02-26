اليورو يرتفع أمام الدولار بسبب عائد السندات الأمريكية

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ارتفع اليورو يوم الاثنين حيث تراجع الدولار على العائد على السندات الأمريكية، ولكن التجارة كانت هادئة نسبيا قبل خطابات من المصرفيين المركزيين والتطورات السياسية الهامة في ألمانيا وإيطاليا.

ومع انتعاش الدولار الذي بدأ بعد تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في 16 فبراير، تمكنت العملة الأوروبية الموحدة من الارتفاع بنسبة 0.3 في المئة، وانخفضت إلى 1.2328 دولار.

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وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 89.685. وارتفع المؤشر بنسبة 0.9 فى المائة فى الاسبوع الماضى، ثم ابعد عن أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات بالقرب من 88.25 فى 16 فبراير.

انخفض العائد على سندات الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات قليلا يوم الاثنين في التعاملات الآسيوية ليصل إلى 2،866 في المئة، مرتفعا من أعلى مستوى في 4 سنوات من 2.957 في المئة يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية ليصل إلى 106.65 ين وحطم بعض المكاسب التي سجلت في وقت سابق في التعاملات الآسيوية.

وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6 في المئة عند 1.4047 دولار، في حين ارتفع بنسبة 0.3 في المئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 87.79 بنسا لكل يورو.

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