إرتفاع سعر النفط بسبب تقييد الشحنات في المملكة العربية السعودية

Advertisements

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مدعومة بتعليقات من أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في المملكة العربية السعودية بأنها ستواصل تقييد الشحنات بما يتماشى مع الجهود التي تقودها منظمة أوبك للحد من العرض العالمي.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أبريل إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة 3 في المئة الأسبوع الماضي.

Advertisements

انخفض خام برنت 3 سنتات ليصل إلى 67.28 دولار للبرميل بعد أن قفز ما يقرب من 4 في المئة الأسبوع الماضي.

وكان الخام قد سجل فى وقت سابق اعلى مستوى له منذ 7 فبراير.

وعززت الاسعار بعد ان اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم السبت ان انتاج بلاده الخام من يناير الى مارس سيكون اقل من الهدف وان الصادرات ستكون اقل من 7 ملايين برميل يوميا.

إقرأ ايضا اليورو يرتفع أمام الدولار بسبب عائد السندات الأمريكية