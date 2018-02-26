كارجيل تتعاون مع أرتشر دانيلز للاستثمار في مصر

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اتفق آرتشر دانيلز ميدلاند وشركة التجارة الزراعية الأمريكية كارجيل على إنشاء مشروع مشترك لفول الصويا في مصر للاستفادة من الطلب القوي على زيت الطعام والأعلاف الحيوانية، وقالت الشركة فى بيان لها ان الصفقة تجعل ارشر دانيلز شريكا فى مصنع فول الصويا كارجيل فى برج العرب على ساحل البحر المتوسط ​​فى مصر، وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من الصفقة أن الشركتين ستنشئان مشروعا مشتركا لإنتاج النفط في مصر.

وتعمل كارجيل بالفعل على زيادة قدرة المنشأة إلى 6000 طن متري من 3000 طن باستثمارات قدرها 100 مليون دولار عند الإعلان عن التوسع في عام 2015، وقال جون غروسمان، رئيس وحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آرتشر دانيلز: “إن مصر سوق مهم حيث الطلب على فول الصويا وزيت فول الصويا أعلى مما هو عليه في بقية العالم”.

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ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للمشروع، التي يتوقع تشغيلها بحلول منتصف العام، بعد الموافقة التنظيمية، وقالت الشركتان ان المشروع سيدار ككيان منفصل وسوف يتقاسم الملكية.

وبالإضافة إلى موقع الإنتاج، ستشمل الشراكة أنشطة الدعم والأنشطة التجارية ذات الصلة، بما في ذلك الشركات التجارية السويسرية لتوريد فول الصويا إلى المنشأة المصرية، ويشمل المشروع أنشطة حبوب كارجيل في ميناء الدخيلة ومشروع آرتشر دانيلز ميدلاند-ميدسوفتس في ميناء الإسكندرية.

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