إرتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة أمام انخفاض الدولار الأمريكي

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ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار مع تراجع عائدات السندات الأمريكية حيث بدا المستثمرون حذرين قبل أول شهادة من الكونجرس لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد جيروم باول، وسوف سيشهد باول على تقرير السياسة النقدية والسياسة النقدية لبنك امريكا يوم الثلاثاء امام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وبحلول الساعة 0880 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المئة ليصل الى 1338.97 دولار للأونصة بعد تسلقه إلى 1340.85 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع. وانخفضت الاسعار بنسبة 1.4 فى المائة الاسبوع الماضى، اكبر انخفاض فى شهرين ونصف الشهر، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.9 في المئة لتصل إلى 1341.9 دولار للأونصة.

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وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 89.600. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.9 فى المائة فى الاسبوع الماضى، حيث ابتعد عن أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وهو 88.253 فى 16 فبراير، وارتفع الفضة بنسبة 1.1 في المئة على صعيد التداول الفوري ليصل إلى 16.72 دولار للأوقية.

وارتفع البالاديوم بنسبة 0.8 في المئة ليصل الى 1054.72 دولار للأوقية، بعد أن وصل الى 1058.40 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو اعلى مستوى له منذ 31 يناير، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المئة الى 1003.50 دولار للأونصة.

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