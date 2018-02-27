وزير المالية يعلن عن الجدول الزمني المستهدف لخفض الدين الخارجي

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أكد وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” أن مصر تسعى إلى خفض الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 41% في هذا العام المالي إلى 35% في نهاية العام الحالي، ونسبة 30% في نهاية العام القادم.

كما أشار وزير المالية أن الوزارة تسعى أن تحول العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولى، وهذا سوف يحقق ارتفاع ملحوظ في إيرادات مصر ، حتى تستطيع الدولة من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها بالإضافة إلى الصرف على فروع الحماية المدنية.

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كما أكد أن الدولة تسلك الطريق الصحيح في تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد الدولة المصرية، باعتباره يلعب دور مهم في تحسن وضع الاقتصاد المصري.

وكان هذا خلال اجتماع وزير المالية بعدد من أعضاء بعثة طرق الأبواب، والذي يتم تحت رعاية غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تسعى الغرفة على عقد مثل هذه الاجتماعات مع كبار المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال، للوقوف على آخر التطورات في مجال الاقتصاد المصري، من أجل تحسين مجال الأعمال وتشجيع الجانب الأمريكي على زيادة الاستثمارات الأمريكية بالأسواق المصرية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.

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وعلى جانب آخر أكد “أحمد كوجاك” والذي يشغل منصب نائب الوزير للسياسات المالية، أنه في سياق دعم الإصلاح الإقتصادي لمصر، أعدت الحكومة وثيقة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض أهم الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية الخاصة ببرنامج الحماية الإجتماعية والطاقة والاستثمار.

كما أشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن جدول زمني يتضمن جميع التفاصيل التي تخص برنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الأسبوع القادم، وتأمل الحكومة من هذا البرنامج زيادة في حجم السوق من 20% إلى 21% ومن الناتج المحلي من 50% إلى 60%.