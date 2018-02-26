المالية تقرر زيادة جديدة على بعض أنواع من السجائر إلى 31 جنيهاً

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تابع موقع مصر 365 إصدار وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” قرار وزاري يحمل الرقم مائة وخمسة وعشرين لعام 2018 ينص على زيادة أسعار سجائر “كاميل فلتر أزرق”، وكاميل لفلتر أصفر إلى واحد وثلاثين جنيهاً.

وجاء القرار الوزارى الصادر عن وزير المالية بناء على القرار الوزاري السابق الصادر برقم 333 لعام 2017 بزيادة الضريبة على الدخان والسجائر، وأضاف أن تطبيق الزيادة سوف يتم الإعلان عنه اعتباراً من اليوم الموافق الاثنين السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

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وقد تضمن الجريدة الرسمية للدولة المصرية قرار وزير المالية الخاصة بزيادة بعض أنواع السجائر على أن تبدأ تطبيق الزيادة خلال التعاملات الصباحية من يوم الثلاثاء، وأوضح عدد كبير من خبراء الاقتصاد بأنه من الصعب أن يقوم المسؤولين في الدولة المصرية إصدار أي قرارات بشأن زيادة جديدة على أسعار السجائر، وخصوصاً بعد مضاعفة الأسعار خلال السنوات السابقة أكثر من مرة.

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