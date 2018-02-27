توقعات بخفض أسعار الفائدة من جديد 3% خلال عام 2018

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أكد “خليل البواب” والذي يشغل منصب المدير التنفيذي بإدارة الأصول لدى المجموعة المالية “هيرميس”، أن قطاع الأصول بالمجموعة تتوقع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة قد تصل إلى 3% خلال هذا العام الحالى.

وقد خفض البنك المركزي اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% في منتصف شهر فبراير الحالى، على أن تصبح الفائدة 17,75%، 18,75% على التوالى، وذلك بعد أن تراجعت معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضي.

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كما أكد أيضاً أن الحفاظ على هذه النسبة من معدلات التضخم يعد أمر مهم حتى ينمو الاقتصاد المصري، حيث تراجع معدل التضخم السنوي في شهر يناير الماضي ليصل إلى 17% وذلك مقابل 22,3% في نهاية شهر ديسمبر 2017.

بينما تراجع معدل التضخم السنوي في المدن لشهر يناير الماضي ليسجل 17.1%، وتعد هذه النسبة هي أقل معدل للتضخم من شهر أكتوبر 2016، حيث سجل في ديسمبر 2016 نسبة 21.9%.

وسجل معدل التضخم الشهري معدل سالب بنسبة وصلت إلى 0.2% وذلك في شهر يناير، للشهر الثاني على التوالي وهذا يرجع إلى انخفاض أسعار بعض الخضروات.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 7%، وذلك من بعد قرار تعويم الجنيه، وهذا لدعم الجنيه وجذب العملة الأجنبية.

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