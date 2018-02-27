الحديد والصلب تسعى إلى خفض خسائرها بنسبة 24% العام المالي القادم

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تسعى شركة الحديد والصلب المصرية، والتي تتبع قطاع الأعمال العام، إلى خفض الخسائر التابعة إليها في العام المالي القادم بنسبة تصل إلى 24.2%.

كما أكدت الشركة في تقرير للبورصة في الأمس، أنه قد تمت الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2018-2019 والتي خسرت فيه الشركة 116.06 مليون جنيه.

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كما تسعى الشركة بكل جهدها من خلال الموازنة التقديرية للعام الحالي أن تخفض من خسائرها بنسبة تصل إلى 62% إلى ما يقرب من 153.2 مليون جنيه.

ومع نهاية الست شهور الأولى من هذا العام المالي ارتفعت خسائر الشركة بنسبة وصلت إلى 22.6 لتسجل 231.3 مليون جنيه، أما سجلت النسبة خلال نفس الفترة من العام السابق 188.7 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى قرر “خالد بدوي” والذي يشغل منصب وزير قطاع الأعمال العام وقف المناقصات الخاصة بتطوير شركة الحديد والصلب، التي تم طرحها من قبل الشركة في العام الماضي، حيث تقدمت العديد من الشركات العالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد.

وفي الوقت الحالي تعاني الشركة من تأخر شديد في تكنولوجيا التصنيع والتي تستخدم في الإنتاج، ويتم العمل منذ خمسينات القرن، وهذا ما جاء في أحد المحاضر العمومية السابقة.

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