بنك القاهرة يقرر خفض العائد على الودائع وحسابات التوفير

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قام بنك القاهرة بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 0.5٪ إلى 1.6٪ خلال اجتماع للجنة الأصول والخصوم بالبنك “الأليكو” يوم الأحد، كما قرر خفض أسعار الفائدة بين 0.2 و 0.25٪ على حسابات التوفير، وجاء قرار بنك القاهرة ردا على تخفيض سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي بنسبة 1٪ على الودائع والإقراض يوم الخميس.

وفقا لبنك القاهرة، انخفضت أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ على الودائع من أسبوع واحد إلى أقل من 15 يوما، إلى 7.25٪ بدلا من 8 في المائة، قرر بنك القاهرة يوم الأحد خفض سعر الفائدة على الودائع بين 0.5٪ و 1.625٪ وفقا لشروط كل إيداع ليتزامن مع قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

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قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ على إيداع أسبوع واحد لمدة تقل عن 15 يوما لتسجيل 7.25٪ مقابل 8٪، تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ على الودائع من 15 يوما إلى أقل من شهر إلى 7.75٪ بدلا من 8.25٪. تم تخفيضه بنفس النسبة على الودائع من شهر إلى أقل من شهرين والودائع من شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى 9.5٪ بدلا من 10٪.

وخفض البنك 0.5٪ من الفائدة على الودائع من 3 أشهر إلى 6 أشهر إلى 9.75٪ بدلا من 10.25٪، انخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5٪ على الودائع من 6 أشهر إلى أقل من سنة لتسجيل 9٪ بدلا من 10.5٪، وانخفض بنسبة 1.625٪ على الودائع من سنة إلى سنتين لتسجيل 9٪ بدلا من 10.625٪.

وبالنسبة لحساب التوفير، خفض البنك سعر الفائدة بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي إلى 11.30٪ بدلا من 11.50٪ و 0.25٪ على العائد نصف السنوي إلى 11.50٪ بدلا من 11.75٪، الفائدة على الحسابات مع العائد الشهري من 11.25٪، وكذلك حسابات مع العائد السنوي من 10.25٪.

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