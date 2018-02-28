قرار هام من المالية بشأن سعر الدولار الجمركي

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أعلن وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”ثبات سعر الدولار علي 16 جنيهاً ، وذلك بداية من الخميس الموافق 1 مارس 2018، وسوف تظل هذه النسبة ثابتة حتى نهاية شهر مارس.

كما أكدت وزارة المالية في تقرير صدر صباح اليوم الموافق الأربعاء 28/2/2018 ، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي جاء بالتنسيق مع استقرار سعر صرف العملة في الفترة الماضية، بالإضافة استقرار الاقتصاد المصري.

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وجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت في بداية شهر فبراير الحالي ثبات سعر الدولار الجمركي ليسجل 16 جنيهاً حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

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