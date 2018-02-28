توقعات برفع أسعار الفائدة مع ارتفاع سعر الدولار

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يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً ل يسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع ، وذلك بعد التعليقات التي وردت من “جيروم باول” والذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد، حيث أكد على استعداد البنك المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بطريقة سريعة وذلك لمنع النمو التضخمي للاقتصاد.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، والذي من شأنه قياس العملة الأمريكية وذلك مقابل عملة واحدة من ست عملات رئيسية، حيث تم تداوله في نهاية المعاملات مرتفعاً وسجل 0.63% عند 90.417، هذا وبعد أن سجل في وقت لاحق من الجلسة 90.498.

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كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي 0.44% مقابل العملة اليابانية الين ليسجل 107.39 ين.

بينما انخفضت عملة اليورو إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي، حيث تم تداوله في نهاية التعاملات منخفضاً ليسجل 0.73% عند 1.2226 دولار أمريكي.

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