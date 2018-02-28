الاستثمار: مصر سجلت المركز 15 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” عن تحقق جمهورية مصر العربية المركز الخامس عشر في تقرير التنافسية العالمية خلال العام السابق 2017، وحيث شهدت الدولة زيادة ملحوظة في مجال الاستثمارات حيث سجلت الدولة ما يقارب من 270,8 مليار جنيه مصري خلال عام 2016/ 2017، إلى جانب زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تصل إلى حوالي 7,9 مليار دولار.

وأعلنت “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” في التقرير السنوي الصادر عنها والذي تم إصداره تحت عنوان “الاستثمار في التنمية” حيث أوضح التقرير أنه قد تم إقامة ثلاثة مناطق حرة جديدة في المحافظات التالية “جنوب سيناء، ومحافظة الجيزة، ومحافظة المنيا” إلى جانب إقامة المنطقة التكنولوجية الجديدة في محافظة الإسكندرية.

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وقد تم وضع أول خريطة استثمارية لجمهورية مصر العربية، كما تم تأسيس مركز خدمات المستثمرين وتدشين مركز يهدف إلى تقديم الخدمات لقطاع ريادة الأعمال، والعمل على إقامة برامج شراكة مع المؤسسات العالمية، كما تم إطلاق “برنامج لريادة الأعمال” إلى جانب إقامة شركة مصر للاستثمار المخاطر، والعمل على تعزيز روح المبادرة في تشجيع الشركات الناشئة في سبعة عشرين محافظة من خلال “مبادرة فكرتك شركتك”.

كما أوضح التقرير الصادر عن الوزارة إلى إقامة ستة عشر مشروع إنمائي بقيمة إجمالية يصل إلى أربعة مليارات دولار أمريكي، وقد أوضح التقرير عن اعتزام الوزارة إقامة اثنين وعشرين منطقة استثمارية جديدة في خمسة مناطق حرة عامة إلى جانب إقامة مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع محافظات الدولة المصرية من أجل العمل على تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في التقارير الدولية عن ممارسة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.

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