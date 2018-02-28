“البورصة المصرية” تتراجع مؤشراتها الاقتصادية خلال منتصف تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 تراجع المؤشرات الاقتصادية لسوق المال المصري خلال منتصف تعاملات جلسة التداول اليوم الموافق يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري حيث انخفضت مؤشر البورصة EGX 30 بنسبة مئوية تصل إلى 0,3%.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX 50 بنسبة مئوية تصل إلى 0,245%، كما ارتفع مؤشر EGX 20 بنسبة مئوية تصل إلى 0,9%، وقد خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70” بنسبة مئوية تصل إلى 0,6% كما ارتفع مؤشر بورصة EGX 100 والذي يعد أوسع نطاقاً بنسبة مئوية تصل إلى 0,32%، وقد طغى التعادل بنسبة صفر في المئة على مؤشر بورصة النيل خلال تعاملات اليوم.

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