“المالية” تعقد مؤتمر لمكافحة التهرب الضريبي الدولي الأربعاء القادم

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة المالية المصرية تحت رعاية “عمرو الجارحي” عن تنظيم مؤتمر خاص “بمكافحة التهرب الضريبي الدولي” وسوف يتم عقده تمت مسمى “زيادة كفاءة الموارد المحلية في مصر” من خلال تطبيق نظام ضريبي بشكل فعال والعمل على تبادل المعلومات والممولين في “منظمة التعاون الدولي والتنمية” والاتحاد الأوروبي خلال يومي السابع والثامن من شهر مارس القادم لعام 2018.

ومن المقرر أن يقوم وزير المالية المصري بإلقاء كلمة الافتتاح في فعاليات المؤتمر الدولي تتناول الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الوزارة في جمهورية مصر العربية مما ساهم بشكل ملحوظ إلى العمل على زيادة الإيرادات الضريبية مثل قانون القيمة المضافة و”قانون إنهاء المنازعات الضريبية”.

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وسوف يتم عقد جلسة نقاش سوف يقوم بإدارتها نائب وزير المالية للسياسات الضريبية “عمرو المنير” ومدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “سانت امانز” وبحضور رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية السفير “إيفان سيركوس” ورئيس مصلحة الضرائب في جمهورية مصر العربية “عماد سامي” إلى جانب حضور عدد من المهتمين في المسؤولين في الضرائب ورجال الأعمال.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن عقد مؤتمر في ضوء حرصها على العمل على التطوير الدائم والمستمر إلى جانب تحسين منظومة الإصلاح الضريبي في الدولة المصرية والعمل على زيادة الموارد المحلية في الدولة من خلال العمل على تطبيق نظام ضريبي فعال يعمل على تبادل أفضل المعلومات والممارسات إلى جانب الخبرات المعنية بالمنظومة الضريبية.

وأوضحت وزارة المالية أنه سوف يتم العمل على بحث عدد من الملفات الهامة خلال فترة انعقاد المؤتمر ومنها إعادة صياغة إطار شامل لحزمة الإصلاحات المعنية ببرنامج محاربة “تأكل الوعاء الضريبي” ونقل الأرباح في الدولة المصرية، والعمل على عرض آليات العمل على تنفيذ الجداول والبرامج الزمنية إلى جانب خطة العمل استناداً على المعايير الرئيسية المنظمة.

وسوف يتم عرض إمكانية العمل على تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية في الدولة المصرية والعمل على مناقشة وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بالعمل على تنفيذ البرنامج من خلال عقد ورشة عمل وإجراء عدد من اللقاءات من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء الغرفة التجارية المصرية وعدد من المسؤولين على الصعيد الخارجي والداخلي بمجال الضرائب.

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