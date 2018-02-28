غداً صرف السلع التموينية إلى مستحقيها عن شهر مارس وتخفيض أسعار 4 سلع

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها المنافذ التابعة إلى “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” والتي تتبع “وزارة التموين والتجارة الداخلية” ومنها المنافذ التالية “جمعيتي، ومحلات البقالة التموينية إلى جانب المجمعات الاستهلاكية” عن صرف السلع التموينية إلى جميع مستحقي الدعم السلعي عن شهر مارس القادم اعتباراً من الغد الموافق الخميس الأول من شهر مارس القادم لعام 2018، من خلال شركة الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة.

وقد أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء “علاء فهمي” عن تخفض أسعار أربعة من السلع الأساسية الغذائية المطروحة في المنافذ التابعة للشركة ابتداءً من الغد الموافق الخميس ومنها “الدقيق” حيث انخفض سعر من ستة جنيهات وربع إلى ستة جنيهات فقط، وتم تخفيض سعر العدس إلى ثمانية جنيهات بدلاً من عشرة جنيهات.

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كما تم خفض سعر الجبن النصف كيلو من عشرة جنيهات وربع إلى تسعة جنيهات ونصف، كما تم تخفيض سعر الجبن “التتر باك” الربع كيلو من خمسة جنيهات وربع إلى خمسة جنيهات فقط.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعة الغذائية أن أسعار اللحوم قد استقر عند سعر خمسة وثمانين جنيه للحوم الطازجة السودانية، أما بالنسبة إلى أسعار اللحوم المجمدة فهي ثابتة عند سعر ستين جنيه فقط للكيلو الواحد، وانخفضت أيضا أسعار الدواجن من ثمانية وعشرين جنيهاً إلى سبعة عشر جنيهاً للكيلو الواحد، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الشركة الدائمة إلى ضبط الأسواق التجارية.

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