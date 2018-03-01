المالية تكشف عن موعد بدء إجراءات تقنين أراضي الدولة المُتعدى عليها

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أعلن وزير المالية، الدكتور “عمرو الجارحي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، عن قراره الخاص بمد مهلة القانون “144” والذي يقوم بتنظيم عملية التصرف في أراضي الدولة التي تم العتدي عليها، حيث جاء القرار لمد المهلة لتوفيق أوضاع من قاموا بالتعدي على أرض الدولة لمدة 3 شهور إضافية، حيث يجب على المواطنين خلال تلك الفترة أن يقوموا بتقديم الطلبات.

وخلال المداخلة الهاتفية التي قام بها وزير المالية، الدكتور “عمرو الجارحي” والتي كانت على القناة التليفزيونية “dmc”، وذلك خلال البرنامج التلفزيوني “مساء dmc” أن المهلة التي حددها وزير المالية وفقا لقراره الأخير ستون بدءا من 14 مارس وحتى 14 يونيو.

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وأضاف وزير المالية خلال التصريحات أن الوزارة قد انتهت بالفعل من العقود الاسترشادية، وكذلك إرسالها إلى المحافظات، هذا وستقوم الوزارة بالعمل على دراسة الأوضاع ومتابعة التطورات بالنسبة لهذا الأمر، وسيكون هذا من خلال اللجنة التي تم تشيلها برئاسة المهندس “إبراهيم محلب” من قبل الوزارة.

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