التموين تعلن تفاصيل التخفيضات الجديدة لأسعار السلع التموينية

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مع بداية شهر مارس أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف مقررات شهر مارس لما يقرب من 70 مليون مواطن، والمقيدون ب 20 بطاقة تموينية، حيث بلغت الكميات قيمة 3.5 مليار جنيه.

كما قام الدكتور “على مصيلحى” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، باستعراض تقريراً مقدم من الشركة القابضة برئاسة الدكتور”علاء فهمي”، حيث تضمن التقرير التخفيضات الجديدة لبعض السلع التموينية عن شهر مارس 2018، حيث انخفض سعر العدس 20%، والجبنة التتراباك وزن النصف كيلو خصم 8%، و5% للجبنة التتراباك وزن الربع كيلو، ونسبة 5% للدقيق الفاخر.

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كما اعتمد وزير التموين قائمة السلع التي سوف يتم صرفها للمواطنين، بالإضافة إلى أسعار البيع للمستهلك، وسعر السكر ثابت بالرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث يتم بيع الكيلو للمستهلك بسعر 9.5 جنيه، وسعر كيلو الأرز 6.5، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 6 جنيهات، وسعر 350 جرام مكرونة 2.25، العدس الأصفر وزن النصف كيلو بسعر 8 جنيهات، ونصف كيلو فول المعبأ بسعر 3.5 جنيه، وزجاجة الزيت الخليط وزن 800 جرام بسعر 14 جنيه، وزجاجة الزيت عباد الشمس وزن ا لتر بسعر 20 جنيهاً، وعبوة السمن الصناعي وزن 800 جرام بسعر 17.25، و عبوة الصلصة وزن 300 جرام بسعر 4.75 جنيه، وعبوة الشاي وزن 40 جرام بسعر 3 جنيهات، وسعر ربع كيلو الجبنة التتراباك 5 بسعر جنيهات، أما وزن نصف كيلو بسعر 9.5جنيه، وسعر 125 جرام لبن بودرة 17 جنيه، وزجاجة خل وزن 900 مللي جرام بسعر 4.25.

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