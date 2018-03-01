ارتفاع جديد في سعر المياه الغازية “البيبسي”

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شهدت الفترة الحالية ارتفاع جديد في سعر المياه الغازية، وذلك بالنسبة لعبوات اللتر والصاروخ من البيبسي، حيث سجلت ارتفاعات بقيمة جنيه واحد، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاع جديد لبعض الأصناف الأخرى من المياه الغازية وفقا لما ورد إلينا من تصريحات.

وخلال التصريحات التي قام بها عضو شعبة المواد الغذائية “عمرو حامد”، التابع للغرفة التجارية، فقد أكد أن البيبسي “صاروخ” قد شهدت ارتفاع خلال الفترة الحالية، وكان الارتفاع بقيمة جنيه واحد، وظهر ذلك خلال التعاملات في سوق التجزئة.

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كما أضاف عضو شعبة التغذية خلال التصريحات التي قام بها، أن لتر البيبسي كذلك قد ارتفع خلال التعاملات في السوق، حيث أصبح سعر اللتر يعادل 7 جنيه، وذلك بعد أن كان سعره 6 جنيهات، وبالتالي فإن الارتفاعات التي طرأت على سعر اللتر قد سجلت جنيه واحد.

هذا وأشار أيضا خلال التصريحات إلى سعر كرتونة البيبسي، حيث تتراوح أسعار الكرتونة ما بين 82 وحتى 85 جنيه، حيث تصل العبوة 255 مللي، وذلك خلال التعاملات في السوق، وتصل أعداد عبوات الكانز التي تضمها الكرتونة الواحدة إلى 24 عبوة.

ما لفت عضو الشعبة خلال التصريحات إلى الأنواع الأخرى من المياه الغازية، والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها هي الأخرى، مؤكدا أن الكانز والكولا الصاروخ من بين الأنواع التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن العام الماضي كان آخر زيادة في سعر المياه الغازية، وقد تم الإعلان عن تلك الزيادة وقتها من قبل شركات المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا، حيث وصلت قيمة الزيادة التي تمت إضافتها وقتها ما بين 50 قرش وحتى جنيه، وذلك بالنسبة للمنتجات “اللتر والكانز والصاروخ”.

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