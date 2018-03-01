ننشر لكم البنوك الأربعة التي ستقوم بطرح شهادة “أمان” للمصريين وتفاصيل الشهادة

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تستعد أربعة من البنوك التي ترجع ملكيتها إل الدولة خلال الفترة الحالية لطرح شهادة “أمان” الإدخارية للمواطنين، وسيكون موعد الطرح يوم الأحد القادم، حيث يمن للمواطنين القيام بشراء تلك الشهادات بدءا من يوم الأحد القادم، وكانت البنوك التي أعلنت عن طرحها لتلك الشهادات هي “مصر والقاهرة والزراعي المصري والأهلي المصري”.

وتقوم البنوك الأربعة بطرح الشهادة بهدف السعي وراء توفير حماية تأمينية للمصريين، وخاصة فئتي محدودي الدخل والعمالة المؤقتة، ومن المقرر أن تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، وتقوم البنوك بتوفيرها للفئات العمرية ما بين 18 سنة وحتى 59 سنة.

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وقد نجحت البنوك “مصر والأهلي المصري والزراعي المصري والقاهرة” وكذلك شركة مصر للتأمين من المرحلة الأولى من شهادة أمان المصريين، وكان هذا تحت رعاية شركة مصر القابضة للتأمين والبنك المركزي، حيث يتم تأمين العمالة الموسمية والمؤقتة وكذلك الفلاحين من خلال تلك الشهادات.

وتأتي تلك الخطوة بناء على التوجيهات الأخيرة التي قام بها عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد، والتي أعلن من خلالها ضرورة توفير الرعاية التأمينية لكلا من الفلاحين وكذلك العمالة الحرة، وذلك لأن تلك الفئات لا تمتلك دخل ثابت.

هذا وتقوم الشهادة الجديدة التي ستطرحها البنوك خلال الفترة القادمة بالعمل على توفير معاش شهري أو تغطية تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية واليومية وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمشاركين في الشهادة الجديدة، حيث تتراوح قيمة الشهادة مابين 500 وحتى 2500 جنيه.

حيث يقوم الفلاح أو العامل بسداد قيمة الاشتراك في تلك الشهادة مرة واحدة فقط، حيث تصل قيمة العائد على تلك الشهادة إلى 16% سنويا، يتم تحويل جزء من العائد إلى حساب الشهادة، حيث يُوفر البنك من خلال هذا الحساب تغطية تأمينية أو معاش شهري لصاحب الشهادة، وذلك وفقا لرغبة صاحب الشهادة.

هذا وتساهم الشهادة الجديدة في تغطية جميع الفئات ممن ليس لهم دخل ثابت أو عمل دائم من المصريين، حيث تضم العمالة الموسمية والمؤقتة والفلاحين والعمال في الزراعة، كما يمكن لأصحاب العمل الدائم كذلك الحصول على الشهادة الجديدة والحصول على نفس الخدمات التي تقدمها الشهادة لأصحاب الوظائف الموسمية.

هذا كما يحصل صاحب الشهادة التأمينية من الفئة 500 جنيه على تغطية تأمينية تبدأ من 10 آلاف جني وحتى 50 ألف جنيه، وذلك في حالة الوفاة في حادث، أو يمكن بدلا من التغطية التأمينية أن يحصل صاحب الشهادة على معاش شهري مدى الحياة.

وتصل قيمة التغطية التأمينية التي توفرها الشهادة فئة 1000 جنيه إلى 20 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه في حالة الوفاة إثر حادث.

أما الشهادة 1500 جنيه، فإن قيمة التغطية التأمينية التي توفرها الشهادة تتراوح ما بين 30 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه في حالة الوفاة إثر حادث.

وتصل قيمة التغطية التأمينية التي توفرها شهادة 2000 جنيه إلى ما بين 40 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة إثر حادث.

وأخيرا تصل قيمة التغطية التأمينية التي توفرها شهادة 2500 جنيه إلى ما بين 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه في حالة الوفاة إثر حادث.

هذا ويتاح للفلاح أو العامل كذلك الحصول على معاش شهري بدلا من التغطية التأمينية التي تقدمها الشهادة، ويتم تحديد قيمة المعاش وفقا لقيمة الشهادة، وذلك طبعا وفقا لرغبة صاحب الشهادة.

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