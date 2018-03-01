المجلس التصديري للأثاث يستعد للمشاركة في معرض دولي مُقام في الكويت 25 أبريل

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أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث “إيهاب درياس” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن المجلس يقوم خلال الفترة الحالية بعمل دراسة يمكن من خلالها المشاركة في معرض متخصص للأثاث سيتم إقامته في دولة الكويت، مضيفا أن المعرض سيكون في الفترة ما بين 25 أبريل وحتى 28 أبريل.

وأشار خلال التصريحات أن تلك الإجراءات التي يقوم بها المجلس تأتي ضمن الخطة التي يحرص المجلس على تنفيذها خلال الفترة الحالية، حيث يهدف المجلس من خلال تلك الإجراءات إلى العمل على رفع مستوى صادرات البلاد من الأثاث خلال الفترة القادمة.

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هذا بجانب أن الكويت تقوم بتلك الإجراءات في محاولة منها لدعم إعادة الإعمار التي تتم حاليا في العراق، وقد جاءت تلك التصريحات أثناء مناقشة مجموعة من القضايا الخاصة بقطاع الأثاث وذلك خلال الاجتماع الذي قام المجلس التصدرير بعقده.

وشملت القضايا التي تم عرضها خلال الاجتماع النتائج التي حققتها الدورة الأخيرة لمعرض فيرنكس أند ذا هوم، وكذلك القواعد والإجراءات الجديدة التي يمكن من خلالها دعم الشركات المصرية التي تقبل على الإشتراك في المعارض الدولية التي يتم إقامتها بين الفترة والأخرى، وأخيرا الخطة التي وضعها المجلس للعمل وفقا لها خلال عام 2018.

وقد أضاف أيضا خلال التصريحات أن مشاركة أحد البعثات العراقية في هذا الأمر متوقع بدرجة كبيرة جدا، حيث أن هذا ضروري لإجراء التعاقد على الاحتياجات التي يتطلبها مشروع إعادة الإعمار، وذلك بالنسبة للمنتجات من الأخشاب والأثاث، حيث تعتبر تلك بمثابة أهم الفرص التي أُتيحت للصادرات المصرية خلال الفترة الحالية.

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