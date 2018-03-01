الاستثمار العقاري : أرباح الشركات العقارية لا يمكن أن تتعدى ال30%

Advertisements

أعلن عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، المهندس “مجدي عارف” أن ااحتمال تعرض السوق العقارية في مصر لفقاعة عقارية هو احتمال مستبعد بدرجة كبيرة، مضيفا أن مصر تعتمد بالفعل على طلب حقيقي والذي ترتفع نسبته بشكل كبير عن القيمة المعروضة في السوق.

وأشار أيضا إلى أسعار العقارات في مصر، مؤكدا أنها حقيقية جدا وذلك وفقا للتكلفة الفعلية للتنفيذ، كما أن جميع الشركات العقارية في مصر لم ترتفع قيمة الأرباح التي حققتها عن 30%، حتى الشركات الخليجية والأجنبية التي تعمل في مصر، والتي تقوم بإضافة العديد من الوحدات السكنية إلى السوق، والتي تبيع بسعر مرتفع نسبيا بالمقارنة بالشركات الأخرى.

Advertisements

أما بالنسبة للفقاعة العقارية التي قيل بأن السوق العقاري في مصر قد تعرض لها، فإنها مستبعدة تماما وفقا للمعطيات الحقيقية للسوق.

وقد مرت السوق العقارية بمجموعة من التحديات الكبيرة، وذلك خلال عام 2017، حيث شهدت تلك الفترة الكثير من القرارات المصيرية والهامة والتي قد اتخذتها الحكومة المصرية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث بدأت تلك الإجراءات بقرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري.

وكذلك باقي القرارات الأخرى التي عملت الحكومة من خلالها على رفع الدعم عن عدد من السلع والمنتجات منها الوقود، والارتفاعات التي طرأت على أسعاره ومؤخرا، وكذلك القرار الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقد أكد أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة قد تسببت بالفعل في التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أسعار العقارات، وذلك من خلال التأثير على أسعار مواد البناء.

اقرأ أيضا :