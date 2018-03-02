تويوتا: نظام الضرائب الأمريكي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات

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حذرت مجموعة تويوتا موتورز اليوم الجمعة من “التأثير السلبي” للضرائب الثقيلة التي يخطط الرئيس دونالد ترامب لفرضها على واردات الصلب والألومنيوم، حيث وضحت المجموعة من خلال بيان رسمي لها أن الرسوم ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات في السوق الأمريكية.

وقالت تويوتا فى نفس البيان “أن أكثر من 90 فى المائة من الصلب والألومنيوم الذي يتم شرائهم من أجل التوزيع في السوق الأمريكية، يأتون من الولايات المتحدة نفسها”.

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وأضاف البيان “لكن قرار الحكومة بفرض ضرائب ثقيلة على الصلب والالومنيوم سيكون له تأثير سلبي على مصنعي السيارات والموردين والمستهلكين لأن ذلك سيزيد من التكلفة وبالتالي سيزيد من أسعار السيارات والشاحنات المباعة في الولايات المتحدة”، في عام 2017 باعت تويوتا أكثر من 2.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة، وهي السوق الأولى للمجموعة اليابانية.

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