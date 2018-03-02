باول: مجموعة أمازون حافظت على هبوط مستوى التضخم في الولايات المتحدة

Advertisements

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتقد أن مجموعة أمازون العملاقة لعبت دورا في الحفاظ على التضخم عند مستوياته الهابطة ومنعه من الارتفاع.

وقال جيروم باول فى شهادته أمام الكونجرس الأمريكي يوم الخميس أن التضخم فى مستويات منخفضة منذ الازمة المالية ظاهرة عالمية وغير مفهومة مشيرا إلى أن أكبر عامل يمارس ضغوطا على التضخم هو ضعف الإقتصاد.

Advertisements

وقال باول إن هناك أسبابا أخرى ساهمت في إضعاف التضخم، مشيرا إلى أن مجموعة أمازون “واحدة من هذه الأسباب.

وصرح أيضا أن ” الركود في جميع أنحاء العالم يؤثر على تضييق سوق العمل في الولايات المتحدة”

في العام الماضي، كتب دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأمازون تسبب ضررا كبيرا لدافعي الضرائب من تجار التجزئة، مشيرا إلى أن الأضرار الناجمة عن فقدان العديد من فرص العمل.

إقرأ ايضا تويوتا: نظام الضرائب الأمريكي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات