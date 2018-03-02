وزارة التجارة والصناعة: إنخفاض العجز التجاري في مصر بنسبة 11% خلال يناير

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ذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الجمعة أن العجز التجارى فى مصر انخفض بنسبة 11% على أساس سنوى فى شهر يناير، وذكر البيان أن الصادرات نمت بنسبة 16% بينما انخفضت الواردات بنسبة 4 %، وتصدرت مواد البناء والصناعات الكيماوية والملابس والمواد الغذائية والهندسية قائمة القطاعات التي شهدت زيادة في معدلات الصادرات.

وصرح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير النفطية ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار في يناير الماضي من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2017، وأضاف أن الواردات بلغت 4.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار فى يناير من العام الماضى.

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وقال “إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية 2020”.

وذكر الوزير أن”أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2018 تضمنت أسواق الاتحاد الأوروبي“ مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد بلغت 557 مليون دولار مقارنة مع 451 مليون دولار في يناير 2017 بزيادة 24 بالمئة.

أضاف أن قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية بلغت 766 مليون دولار مقابل 726 مليونا قبل عام، ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب منذ أحداث عام 2011 التي أدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب ولكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في إنعاش الاقتصاد.

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