طارق السباعي يعلن عن مواعيد وأماكن قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي

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قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طارق السباعي، عن مواعيد وأماكن القرعة العامة اليدوية لأراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المميزة المطروحة في المرحلة التكميلية، التي عقدت من 22 أكتوبر إلى 25 نوفمبر 2017.

وقال طارق السباعي يوم الجمعة ان السحب سيبدأ يوم الثلاثاء 6 مارس المقبل ليتم تمديده حتى يوم الخميس 22 من الشهر نفسه بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الاسكان والتعمير وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.

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وقال طارق السباعي إن الحاجزين لن يسمح لهما إلا باستلام دفع مقدم الحجز بحضور القرعة العامة، وسيتم استقبال الوافدين من الساعة العاشرة صباحا وسيتم إغلاق الأبواب عند الساعة 12:00 ظهرا لبدء إجراءات القرعة العامة.

وبالنسبة لأولئك الذين لم ينجحوا في القرعة العامة، قال السباعي أن الحجز السابق سداده سوف يرد مرة أخرى اعتبارا من يوم الأحد، 15 أبريل، في فرع البنك السابق لتسديد جدية منه أو لفتح حساب خاص لإيداع مبلغ المرفق السابق.

ووفقا لما ذكره سيتم الإعلان عن نتيجة القرعة العامة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإلكتروني وموقع بنك الإسكان والتنمية.

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