بعد إلغاء رسوم الإغراق.. توقعات بانخفاض أسعار الأدوات المنزلية في مصر

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أكد “أشرف هلال” الذي يشغل منصب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أنه بعد أن تم إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على واردات الأدوات المنزلية التي تم تصنيعها من البورسلين، الواردة من الصين أن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأدوات المنزلية بنسب قد تتراوح ما بين 10% ، 15%.

مؤكداً في حديثه خلال بيان صحفي صباح اليوم، أن شعبة الأدوات المنزلية سعيدة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، بعدم العمل بقرار فرض رسوم الإغراق على الواردات المصنعة من البورسلين التي يتم استيرادها من الصين.

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كما أكد أيضاً أن الشعبة في الفترة الماضية، طالبت بإلغاء العمل بهذا القرار، حيث تم تقديم عدد من الدراسات التفصيلية عن مدى تأثير هذا القرار ومدى خطورته إلى وزير الصناعة ورئيس قطاع التجارة الخارجية.

وأكد في نهاية حديثه أن قرار إلغاء رسوم الإغراق سوف يقتل مرض الإحتكار المنتشر في الأسواق المصرية بشأن هذه السلع التي لا غني عنها في كل منزل مصري.

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