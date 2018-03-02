9 بنوك تخفض سعر الدولار خلال أسبوع

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خلال الأسبوع الماضي تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 9 بنوك ، بينما استقر سعر الصرف في بنك الإسكندرية فقط.

أما في البنك الأهلي تراجع سعر الدولار حيث سجل 17.56 جنيه للشراء، و 17.66 جنيه للبيع، بينما سجل في بداية هذا الأسبوع 17.57 للشراء ، وسجل 17.67 جنيه لعمليات البيع.

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بينما سجل سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً في بنك مصر ليسجل 17.55 جنيه للشراء، و سجل 17.65 للبيع هذا مقابل 17.57 للشراء وسجل 17.67 لعملية البيع.

أما في بنك القاهرة قد سجل سعر الدولار 17.56 للشراء، وسجل 17.66 للبيع، وسجل في تعاملات يوم الأحد الماضي 17.58 للشراء، و 17.58 للشراء، وسجل 17.68 للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس حيث سجل 17.59 جنيه للشراء، و 17.69 جنيه للبيع، أما في الأسبوع الماضي سجل 17.62 للشراء، و 17.72 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول و بنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي انخفض سعر الدولار الأمريكي حيث سجل 17.60 جنيه للشراء، و 17.70 جنيه للبيع ، بينما سجل في نهاية الأسبوع الماضي 17.63 جنيه للشراء و 17.73 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدولار وسجل 17.57 جنيه للشراء، و 17.67 للبيع، وسجل في بداية تعاملات هذا الأسبوع 17.62 جنيه للشراء، و 17.72 جنيه للبيع.

أما في البنك العربي الإفريقي انخفض سعر الدولار ليسجل 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل 17.63 جنيه للشراء، 17.73 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية خلال هذا الأسبوع ، ليسجل 17.58 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.

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