تصريحات ترامب تتسبب في هبوط مؤشرات بورصة وول ستريت خلال بداية تعاملات اليوم

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شهدت بداية جلسة تعاملات اليوم في بورصة وول ستريت تراجع حاد للأسهم الأمريكية، وجاء هذا نتيجة الحرب التجارية التي كان قد تم الإعلان عنها من قبل “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي، وذلك بعد الوعد الذي أطلقه بخصوص قرار التعريفات الجمركية التي قام بفرضها على واردات الصلب والألومنيوم والقلق الشديد الذي تسبب فيه هذا القرار للمستثمرين.

هذا وقد أظهر مؤشر داو جونز الصناعي تراجع ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم، ليستقر عند مستوى 24330.05 نقطة، وذلك بعد أن شهد تراجع بقيمة 278.93 نقطة أي ما يعادل 1.13%.

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وكذلك أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم تراجع ملحوظ هو الآخر خلال التعاملات ليستقر المؤشر بعد الانخفاضات التي شهدها خلال بداية تعاملات اليوم عند 2655.71 نقطة، حيث سجل تراجع بقيمة 21.96 نقطة أي ما يعادل 0.822%، وكذلك سجل مؤشر ناسدالك المجمع تراجع خلال تعاملات اليوم ليستقر عند مستوى 7101.95 نقطة، بعد أن حقق انخفاض بقيمة 78.61 نقطة أي ما يعادل 1.09 %.

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