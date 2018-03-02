تراجع أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية

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سجلت السندات الدولية المصرية المطروحة فى الأسواق العالمية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة قد تتراوح بين 17%، و 0,458% حسب ما جاء في تقرير بنك “بي إن بي”باريبا.

حيث تضمن التقرير انخفاض العائد على السندات المصرية المطروحة في شهر فبراير الماضي، وتراجع العائد على السندات آجل 10 سنوات بنسبة 17%، حتى يصل إلى 6.418% ، بينما انخفض العائد على السندات آجل 5 سنوات بنسبة 0.387% ليصل إلى 5.190%، أما السندات آجل 30 سنة فقد تراجعت بنسبة 0.458 لتصل إلى 7.445% وذلك مقابل 7.903%.

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وفي شهر فبراير الماضي قامت وزارة المالية بطرح بمقدار 4 مليارات دولار، وتم طرحها على هيئة ثلاث شرائح مختلفة وهي: آجل 5 سنوات وطرحت بقيمة 1.25 مليار دولار على أن تكون بعائد سنوي 5.58%، أما شهادات 10 سنوات فقد تم طرحها بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.59%، وسندات آجل 30 عام قد طرحت بقيمة 1.5 مليار دولار على أن تكون بعائد سنوي قدره 7.91 مليار دولار.

أما في شهر يناير من عام 2017 فقد طرحت وزارة المالية سندات دولارية بمبلغ 4 مليارات دولار، وهذا من خلال 3 شرائح مختلفة أيضاً، فطرحت سندات آجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة بسعر فائدة كالآتي: 6.12%، و 7.5%، 8.5% لكل سندات منها بالترتيب، حيث يزيد أقل سعر فائدة في الثلاث شرائح عن سعرها على السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية فى عام 2015 بآجل 10 سنوات حيث سجلت في هذا العام عائداً بمقدار 6%.

وحسب ما جاء في هذا التقرير أن سعر العائد على السندات المستحقة في عام 2022 “آجل 5 سنوات” هبطت بمقدار 1.029% حتى يصل إلى 5.096% ، والسندات آجل 10 سنوات و المستحقة في عام 2027 انخفضت بنسبة 0.9% لتسجل 5.78%، أما السندات آجل 30 عام والمستحقة في عام 2047 انخفضت بنسبة 1.048% لتسجل 7.452، حيث أكد التقرير أيضاً أن تراجع أسعار الفائدة على السندات المصرية يؤكد إدراك المستثمرين المخاطر الموجودة في مصر.

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