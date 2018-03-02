بيل جيتس: العملات الرقمية تؤدي إلى الموت

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أكد “بيل جيتس” مؤسس شركة مايكروسوفت، أن كثرة استخدام العملات الإلكترونية بشكل مباشر قد يؤدي إلى الموت.

كما أشار “جيتس” أن الطريقة التي يتم استخدامها للعملة الرقمية، وخاصة عملة البيتكوين والتي كثيراً ما تستخدم في شراء العقاقير كمثال الأفيون الصناعي والذي يعد من العقاقير المخدرة.

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وقد قام موقع “ريديت” الإخباري بقد جلسة تحمل عنوان “اسألني أي شئ”، وتحدث “جيتس” عبر هذه الجلسة مؤكداً أن عدم الكشف عن هوية العملات الإلكترونية يؤكد أنها مرتبطة بالتمويل الإرهابي و العمليات المشبوهة.

بينما انتقد بعض المستخدمين أثناء الجلسة واتهموه أنه غير مطلع على التكنولوجيا.

وخلال الجلسة سأله مستخدم عن رأيه في التكنولوجيا، فأجاب قائلاً: أن أهم ما يميز العملات الإلكترونية أنها مجهولة الهوية، وأنا لا أعتقد أن هذا الأمر مقبول من قبل السلطات لأنهم في هذه الحالة لن يستطيعوا القبض على ممولي الإرهاب وعصابات غسيل الأموال.

وأكد أن العملات الرقمية في الوقت الحالي يتم استخدامها في شراء العقاقير المخدرة التي تسبب الموت بطريقة مباشرة.

حيث أكد “وارين بافيت” رجل أعمال أن هوس تداول هذه العملات الرقمية ، سوف ينتهي بأصحابها نهاية سيئة.

وفي عام 2014 أكد “غيتس” أن عملة البيتكوين أفضل من العملة التقليدية.

وبعد هذه الجلسة انتقده البعض بسبب أنهم شعروا أنه يحاول أن يؤثر على السوق الإلكتروني، بينما اقترح البعض أنه يحتاج إلى إعادة التفكير في العملات الرقمية وخاصة البيتكوين.

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