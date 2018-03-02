السعودية تتجه إلى تقليل العمالة الأجنبية في السوق المحلية

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انخفضت تحويلات العمال الأجانب السعوديين إلى 2.77 مليار دولار “10.38 مليار ريال” في يناير، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية لتوطين العمالة في السوق المحلية، مقارنة ب 3.74 مليار دولار “14.041 مليار ريال”في ديسمبر، بانخفاض قدره 26٪.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي “ساما”، تم الإطلاع عليه من خلال “العين الإخبقارية” ، أن قيمة التحويلات المالية في المملكة العربية السعودية في يناير 2017 بلغت نحو 3.36 مليار دولار “12.6 مليار ريال”.

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ويتزامن تراجع التحويلات المالية في المملكة العربية السعودية مع تنفيذ التدابير الحكومية منذ العام الماضي بهدف تسوية العمالة السعودية في الأسواق

في العام الماضي، فرضت المملكة رسوما على مرافق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، بمبلغ 26.6 دولار “100 ريال”لكل منشأة، وارتفعت إلى 106 دولارات “400 ريال” بحلول عام 2020.

ومنذ بداية العام، فرضت الحكومة السعودية ما بين 80 و 106 دولارات “300 – 400 ريال” على كل عامل أجنبي في المملكة العربية السعودية، لتصل إلى 213 دولارا “800 ريال” بحلول عام 2020.

وفي الشهر الماضي، أصدرت وزارة العمل السعودية تعليمات تقيد 12 نشاطا فقط في الأسواق المحلية للمواطنين، وسوف تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2018.

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فان تحويلات العمال الاجانب في السعودية بلغت 37،8 مليار دولار “141،6 مليار ريال” العام الماضي.

وقد بلغ معدل البطالة في المملكة العربية السعودية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي وصلت إلى 12.8٪ حيث أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى745.1 ألف شخص.

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