السعودية ترفع قيمة أكبر قرض مجمع إلى 16 مليار دولار بدلا من 10 مليار دولار

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صرح مكتب إدارة الدين العام في الحكومة السعودية يوم الجمعة إن المملكة العربية السعودية تزيد من قيمة إعادة تمويل قرض دولي إلى 16 مليار دولار بدلا من 10 مليارات دولار، أوضح المكتب أن القيمة ارتفعت “بسبب الطلب الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل”، وفقا لما ذكرته صحيفة “السبق” السعودية.

وقد صرح البيان ايضا أن الأمر كان استجابة للطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لإصدارات المملكة، فإن عملية إعادة التمويل سوف تشمل قطاع التمويل الذي يستجيب لهذا الطلب، وإدارة الدين العام حاليا تقوم باستكمال الوثائق الخاصة بعملية إعادة التمويل، على أن تنتهي بحلول منتصف مارس من هذا العام ، وتعتبر التسهيلات البالغة 16 مليار دولار من أكبر القروض الموحدة التي تقدم في الأسواق الناشئة.

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رفعت المملكة العربية السعودية القرض الأصلي البالغ 10 مليارات دولار من 14 مصرفا رئيسيا في عام 2016، في صفقة ضخمة كانت الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية أجبرت المملكة على الاقتراض لتغطية عجز كبير في الميزانية، وفي يناير، طلب مكتب إدارة الدين العام مقترحات من المصارف لإعادة تمويل المرفق.

أعلن المكتب اليوم أنه تلقى موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المشترك على الشروط التي قدمها المكتب، بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30٪ مقارنة بمستوى التكلفة في عام 2016.

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