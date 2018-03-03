مخاوف الحرب التجارية تتسبب في ارتفاعات ملحوظة لمؤشر الخوف للأسهم الأمريكية

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أظهر مؤشر تقلبات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاع ملحوظ وذلك خلال التعاملات اليوم الجمعة، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد جاءت بالتزامن مه المخاوف التي انتشرت بخصوص وقوع حرب تجارية عالمية، والتي قد جاءت عقب التصريحات التي أعلنها ترامب، والتي تسببت الكثير من الخسائر في بورصة وول ستريت.

حيث أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال مجموعة من التصريحات عن عزمة الأسبوع المقبل على فرض رسوم على واردات الألومنيوم والصلب بنسبة 10% و25% على الترتيب، الأمر الذي قد تسبب في إثارة موجة كبيرة من الغضب وذلك في أوساط عالمية.

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وقد تمكن مؤشر “في أي إكس” أو مؤشر الخوف كما يطلق عليه الكثير من تسجيل ارتفاع ملحوظ، وذلك خلال التعاملات مع حلول الساعة الثالثة مساء، حيث سجل المؤشر ارتفاع بقيمة 25.8 نقطة، أي ما يعادل 14.8%، وبالتالي يكون المؤشر قد وصل بعد تلك الارتفاعات إلى أعلى مستوى له خلال التعاملات وذلك منذ الفترة مع بداية 13 فبراير.

هذا وبالتالي يكون المؤشر قد نجح خلال تعاملات الأسبوع الجاري في تسجيل ارتفاع بقيمة 50%، بينما وصلت نسبة الارتفاعات التي حققها المؤشر منذ بداية العام نحو 130%.

هذا وقد أظهر المؤشر المسؤول عن قياس تقلبات الأسهم منذ بداية شهر فبراير الماضي ارتفاع ملحوظ، وكان هذا عقب الموجة البيعية الحادة التي مرت بها التعاملات في الأسهم العالمية، والتي جاءت في الفترة التي ارتفعت خلالها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

وبدأ مؤشر “داو جونز”للأسهم الأمريكية بانخفاض ملحوظ، حيث سجل خلال جلسة تعاملات اليوم انخفاض بقيمة 300 نقطة، وبالتالي فإن اتجاه المؤشر خلال التعاملات يشير إلى خسائر أسبوعية قوية.

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