معدل استيراد الملابس الجاهزة من الخارج ينخفض بشكل ملحوظ

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أعلن رئيس اللجنة المؤقتة التابعة لإدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية “محمد عبد السلام” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن صناعتي الجلود والملابس من أكثر الصناعات التي تهتم دائما بمواكبة كل ما هو جديد من التصميمات الحديثة والموضة.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن أكثر ما ساهم في ترشيد معدلات استيراد الملابس كان القرار رقم 43 التابع لعام 2016، والذي جاء ليقوم بتنظيم عملية استيراد الملابس من الخارج، حيث ساهم القرار بشكل كبير في إيقاف عملية استيراد الملابس بصورة عشوائية.

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كما أشار إلى نسبة الملابس المستوردة في السوق قبل هذا القرار، حيث وصلت قيمتها إلى 60% من محتويات السوق، ما يعني أنها كانت تحتل السوق بشكل كبير، في حين أن تلك النسبة قد تراجعت بشكل كبير بعد هذا القرار.

كانت تلك التصريحات قد تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم السبت وذلك بالمقر التابع للاتحاد، حيث جاء المؤتمر في ظل فعاليات معرض القاهرة الدولي للملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج “كايرو فاشون وتكس”.

حيث يتم إقامة هذا المعرض بالتزامن مع الدورة الثانية عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، ويكون هذا في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك خلال الفترة ما بين 8 وحتى 10 مارس.

وقد حضر كلا من رئيس المجلس التصدرير للملابس الجاهزة “محمد الصياد” و رئيس المجلس التصديري للجلود “محمود سراج” ورئيس غرفة صناعة الجلود التابع لاتحاد الصناعات “جمال السمالوطي” وكذلك مجموعة من أصحاب الشركات والمصانع التي ستقوم بالمشاركة في المعرض فعاليات المؤتمر الصحفي.

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