“أكسبو لينك” تستضيف وفد مورتاني من أجل فتح باب الاستثمار بين البلدين

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تقوم جمعية المصدرين المصريين “أكسبو لينك” باستضافة وفدا من رجال الأعمال الموريتانيين والشركات الموريتانية الكبرى العاملة في القطاعين الطبي والصيدلان، ويأتي الاجتماع بعد أن طلب الجانب الموريتاني تعزيز التعاون مع السوق المصري في عدد من القطاعات الطبية المختلفة.

وكشفت الجمعية في بيان لها أمس أن الوفد الموريتاني حدد عددا من المنتجات الطبية لاستيرادها، أهمها “الإمدادات الطبية والمعدات الطبية والأدوية البشرية”. ويتكون الوفد من 6 شركات تم ترتيب اجتماعات ثنائية لهم مع 18 شركة مصرية، وعلى رأس هذه الشركات المصرية “فاركو – أبيكو – سيدكو – ريفا – المهن الطبية”.

وأشار البيان إلى أن رئاسة الوفد الموريتاني في يد شركة “كامك”، وهي أكبر شركة وطنية في موريتانيا، وتمثل 70٪ من حجم واردات السوق في موريتانيا.

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وكشفت الجمعية أن الشركة الموريتانية “كامك” طلبت من شريك مصري المشاركة في مصنع للمحاليل الطبية باستثمارات يقدر بحوالي 10 ملايين دولار، وتم الاتفاق مع شركة “الفتح فيبكو” الشريك المصري.

وسيزور الوفد الموريتاني الذي يمثل وزارة الصحة الموريتانية مصر حتى الشامن من شهر مارس للاجتماع مع نظيره المصري من أجل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

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