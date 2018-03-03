توقعات بارتفاع أسعار الحج السياحي بنسبة 20%

Advertisements

توقع عدد من أصحاب شركات السياحة، ارتفاع في أسعار الحج السياحي هذا العام بنسبة قد تصل إلى 20%.

وقد أكد أصحاب شركات السياحة لموقع مصر 365 أن أسعار الحج السياحي لهذا العام سوف ترتفع مثلما ارتفعت أسعار حج الجمعيات التي قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة التضامن الإجتماعى في نهاية الأسبوع الماضي.

Advertisements

وقد أعلنت وزارة التضامن في الأسبوع الماضي، على وجود زيادة في أسعار حج الجمعيات هذا العام وقد تبلغ الزيادة 5،10%، وهذا بسبب زيادة الضرائب التي فرضتها السلطات السعودية خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد أشار “وليد خليل” صاحب شركة سياحة دينية، أن اسعار الحج هذا العام قد تشهد ارتفاعاً يصل إلى 20% عن أسعار العام الماضي.

وأكد من خلال هذه التوقعات أن السبب الرئيسي لزيادة أسعار الحج هذا العام، يرجع إلى ارتفاع معدلات الضرائب في المملكة السعودية، وبعد أن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لهذا العام على بعض من الخدمات والسلع بالمملكة.

كما أكد أن الأسعار الجديدة المتوقعة لا تشمل أسعار تذاكر الطيران، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى هذا الوقت الحالى،حيث بلغت أسعار تذاكر الحج في العام الماضي إلى 29 ألف جنيه.

حيث قامت المملكة العربية السعودية مع بداية هذا العام بتطبيق إجراءات عديدة الإصلاح الإقتصادي.

اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي يزور القاهرة في أول جوله له منذ توليه مهام منصبه

ومن المفترض أن تقوم وزارة السياحة بالإعلان عن شروط الحج وذلك في منتصف الشهر الجاري، هذا لتجنب مشكلة التأخير التي مر بها الحجاج في العام الماضي، وحتى تتيح لأصحاب شركات السياحة أن تتمكن من حجز السكن للحجاج واستكمال باقي الإجراءات بواسطة المسار الإلكتروني الذي طبقته المملكة هذا العام.

وأضاف “ياسر الديدى” صاحب شركة سياحة دينية أن تبدأ أسعار الحج السياحى البرى من 50 ألف جنيه ، وذلك بدون الرسوم التي تم فرضها من المملكة هذا العام، أما أسعار حج الطيران قد تبدأ من 48 ألف جنيه غير شامل تذكرة الطيران.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن أسعار الحج التابع لوزارة التضامن للمستوى الأول بقيمة 84.8 ألف جنيه على أن تكون الإقامة بفنادق ساحة الحرم، أما سعر المستوي الثاني بمبلغ 70.6 ألف جنيه وذلك ب فنادق المنطقة المركزية ، بينما بلغ المستوى الثالث 64.4 ألف جنيه بفنادق المنطقة الإقتصادية، أما عن الفنادق التي تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بلغت سعر رحلاتها 51.5 ألف جنيه، وذلك غير شامل تذكرة الطيران والتي قد تم الاتفاق بشأنها مع شركة الطيران حيث يصل سعر تذكرة الطيران إلى 12.1 ألف جنيه.